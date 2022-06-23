Fethullah Gülen'in Yeğeni Sümeyye Gülen Yakalandı! MSB Duyurdu

Yasa dışı yollar kullanarak Yunanistan’a geçmeye çalışmakta olan ve aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu 10 kişinin yakalandığı haberi öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, konu hakkında detayları paylaştı ve yapılan açıklamalara göre Fethullah Gülen'in yeğenini Sümeyye Gülen'in de Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden dikkat çekici bir açıklama yayınladı ve konu gündemde yer aldı. Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanması hakkında detaylı bilgiler, konu hakkında merak edilenler ve Milli Savunma Bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlamış olduğu açıklama haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Milli Savunma Bakanlığı’nın Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen’i yakalaması hakkında gerçekleştirmiş olduğu bilgi paylaşımı...

İnternet sitesi üzerinden önemli bir açıklamada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Hudut birlikleri tarafından yasadışı yollar kullanılarak Yunanistan'a geçmeye çalışmakta olan 10 şahsın yakalandığı bilgisini paylaştı. Konu hakkında gerçekleşen incelemelerde ise yakalanan 10 şahıstan 5’inin Fetö terör örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığı bildirildi. Bununla birlikte yakalanan kişilerden birinin de terörist başı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen’in olduğunun belirlendiği yazıldı.

27 Nisan 1942 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinin Korucuk Köyünde Doğan Fethullah Gülen fethullahçı terör örgütünün kurucusudur. Fethullah Gülen ve terör örgütü mensuplarına göre gerçek doğum tarihi ise 11 Kasım 1938'dir. Fethullah Gülen'in 1946 senesinde ilkokula başladığı açıklanmıştır. 1949 senesinde ise Fethullah Gülen'in babasının Alvar köyüne imam olması sebebiyle ailesi oraya taşımış ve Fethullah Gülen de İlkokulu bırakmak durumunda kalmıştır. Daha sonra Gülen dışarıdan girdiği imtihan ile Erzurum'da ilkokul diplomasını almıştır. babasının ismi Ramiz Bey annesi ise Refia hanımdır.

Annesi ev hanımı babası ise Cami imamı olan Fethullah Gülen, ikisi kız altısı erkek 8 kardeşin ikincisi olarak dünyaya gelmiştir.