Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Nurkhan Samatbekov bomba gibi geliyor! Taraftar sabırsız!

Sarı-Lacivertliler’in altyapıya yeni transfer ettiği Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. Kırgızistanlı genç yetenek güçlü ayağı ile dikkat çekiyor. 6 aydır Türkiye’de olan Samatbekov sağ kanatta görev yapıyor.

Fenerbahçe U15 takımında forma giyecek olan Kırgız futbolcunun yaşıtlarına göre fiziğinin daha gelişmiş olması sosyal medyadaki taraftarların da dikkatini çekti. Fenerbahçe taraftarları, “Altyapıya Cristiano Ronaldo’yu transfer etmişiz. Bu çocuk 13 yaşında olamaz” ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler, son dönemde altyapıya önemli takviyeler yaptı. Sarı-Lacivertliler, Samatbekov’un yanı sıra 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ve 15 yaşındaki Paris Young Lee’yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe U19, takımında forma giyen Doh, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC’den transfer edildi. Tresor Doh’un güçlü ayağı sağ, 1,77 mt. boyunda ve orta saha bölgesinde oynuyor.

Güney Koreli kaleci ise Jeonbuk Hyundai Motors takımdan kadroya dahil edildi. Genç kaleci, Kim Min Jae’nin yetiştiği kulüp olan Jeonbuk’tan transfer edildi.