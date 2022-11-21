Fenerbahçeli yıldız futbolcu dünyayı mest etti! Fiyatını 4'e katladı

Ev sahibi Katar’a karşı forma giyen ve takımının iki golüne de imza atan Valencia, dünyanın dilinde… Dünya Kupası’nın açılış maçında iki gol kaydeden Enner Valencia, dünden beri Instagram’da 200 binden fazla takipçi kazandı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe ile birlikte formunun zirvesinde olan 33 yaşındaki golcünün, Katar karşısındaki performansı da sosyal medyada çok konuşuldu.

Enner Valencia, Katar’a attığı gollerle ilkleri başarmaya devam ediyor. Ekvador’un Dünya Kupası’ndaki son 5 golünü de Enner Valencia attı. 33 yaşındaki yıldız, 2014’te Honduras ve İsviçre ağlarına 3 gol göndermişti.

Valencia, Katar maçında 3 kez topu filelerle buluşturdu… İlk attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi. 3 kez kendine yapılan faul sonrası rakip takım sarı kart gördü. Dünya Kupası tarihinde ilk 45 dakikada 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Katar maçında 77. dakikada oyundan çıkan Valencia, sahada kaldığı süre boyunca en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuydu. 38 kez topla buluştu. 9 kez ikili mücadele kazandı. 2 çalım attı. 2 isabetli şutu da golle sonuçlandı.