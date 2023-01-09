Fenerbahçe'de hezimet sonrası düğmeye basıldı! Jorge Jesus’la...

Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 4’e çıkan Sarı-Lacivertliler’de maç sonunda isyan vardı. Tribünler yediği goller nedeniyle kaleci Altay Bayındır’a büyük tepki gösterirken, Başkan Ali Koç’un da bazı taraftarlarla sert tartışmalar yaşadığı gözlendi.

Lider Galatasaray uzun süre unutulmayacak derbiyi Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’nin golleriyle kazanırken, Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

3-0’lık şok yenilgi sonrası eleştiri oklarından nasibini alan bir başka isim ise teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli hoca, sahaya çıkardığı 11 ve oyun planı nedeniyle hem taraftarlardan hem de medyadan sert eleştiriler aldı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray yenilgisi sonrası düğmeye bastı ve Jorge Jesus’la kritik bir toplantı yapma kararı aldı. İşte derbinin yankıları ve ardından yaşanan flaş gelişmeler…

Teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamada sorumluluğu üzerine aldığını söylemişti. Tecrübeli hoca, “Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz.

KİMSEYE SUÇ BULAMAM. SUÇLU BENİM

Bir suçlu varsa o da benim. Kimseye suç bulamam. Kısa süre önceye kadar ligin en iyi takımıydık, şimdi rakibimiz bizi geçti. İkinci yarı takım gergindi, işler iyi gitmedi. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek. Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Transferde düşüncemiz de değişmeyecek. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim" açıklamasını yaptı.

JESUS GÖRÜŞME ODASINA

Fenerbahçe yönetimi ağır yenilgi sonrası harekete geçti. Başkan Ali Koç belki de göreve geldiğinden bu yana ilk kez böylesine sert eleştirilen alan teknik direktör Jorge Jesus’la bir araya gelecek. Yönetimin, Portekizli hocaya desteği devam ediyor. Yapılacak görüşmede takımın neden düşüş yaşadığı masaya yatırılacak ve gerekli önlemler alınacak.

TRANSFER DE GÖRÜŞÜLECEK

Yapılacak kritik zirvede transfer konusu da masaya yatırılacak. Başkan Ali Koç’un zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi ve takımın eksiklerinin net şekilde ortaya çıkması nedeniyle ara transferde elini cebine atacağı öğrenildi. Fenerbahçe’nin 2-3 takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin özellikle stoper, sol bek ve forvet bölgesini takviye edebileceği konuşuluyor.

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