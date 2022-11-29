Fenerbahçe’de bomba transfer! Köln’de forma giyen yıldız futbolcu…

Fenerbahçe’de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna bir stoper daha eklemeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isim ise Bundesliga ekiplerinden Köln’de forma giyen yıldız futbolcu…

Sarı-Lacivertliler, Alman medyasından Kicker’in haberine göre Köln’ün 26 yaşındaki Alman stoperi Timo Hübers ile yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler’de Jesus’un da bu transferi çok istediği öğrenildi.

2021 yılında Hannover 96 takımından Köln’e bedelsiz olarak transfer olan Hübers’in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç stoper, bu sezon 12 lig maçında görev aldı.

1.90 mt.’lik boyuna rağmen pas oyununda da etkili bir görüntü veren Hübers’in de Almanya’dan ayrılmayı planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği genç yıldız stoper bölgesi dışında, sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor.

2016 yılında 75 bin Euro piyasa değeri olan Hübers, kariyerinde 186 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 15 gol, 4 asist üreten yıldız oyuncu, Alman Milli Takımı’nda oynama şansı elde edemedi.