Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! O isimle ilk görüşme yapıldı

O isimle ilk görüşme yapıldı... Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı. 22 yaşındaki başarılı stoper son dönemdeki etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sol ayaklı olan genç yetenek, 1.88 mt.’lik boyuna rağmen tekniği ve soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Kim Min Jae’de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan’dan transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae’yi 1 yıl sonra İtalyan temsilcisi Napoli’ye 18 milyon Euro’ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler bu transferden 15 milyon Euro net gelir elde etmişti.

Hali hazırda Fenerbahçe U19 takımında Güney Koreli merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo forma giyiyor. Fenerbahçe, Ju-sung Kim’in yanı sıra altyapıya da Güney Koreli oyuncular transfer edeceği öğrenildi.

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