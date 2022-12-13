SGK az önce açıkladı! Daha önce reddedilenler de başvurabilir! Artık EYT beklemenize gerek yok!

Artık EYT beklemenize gerek yok! SGK az önce açıkladı! Daha önce reddedilenler de başvurabilir! Eğer ilk sigortalı çalışmaya başlayalı beş sene geçmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumuna toplamda 1800 gün prim ödenmiş ise özel koşullar altında emeklilik hakkı tanınmaya başlanmıştır. Bu konuda verileceği söylenen haklar ile ilgili kesin bir açıklama yapılması bekleniyor.

Daha Önce Reddedilenler de Baş Vurabilir mi?

Evet, daha önceki başvurularında kabul edilmeyenler bir kez daha başvurabilir. Çünkü bazı yeni sağlık engelleri de yüzde olarak raporlara eklenmeye başlanmıştır. Örnek vermek gerekirse otizm ve bazı nakiller.

Önceden sadece böbrek ve karaciğer nakilleri kabul edilirken artık engel yüzdeleri arasına kalp ve bağırsak nakli ile bazı yeni sağlık sorunları da eklenmiştir. O yüzden yeniden başvuru yapılabilmektedir.

Mamülen Emekli Olun!

Çalışma yaşamı bağlamında bir anda hastalığa yakalanan ve bu hastalıkları sebebiyle iş gücü kaybı yaşayan vatandaşlar için SGK tarafından erken emeklilik hakkı veriliyor. Malulen emekli olmak her hasta çalışan bağlamında sağlanmıyor. Malullük gerektiren durumun sağlık raporunun alınması lazımdır.

Malulen emekli olmak isteyenlerin hiç ara vermeden 10 sene çalışmalarına lüzum yok. İşe başladıkları tarih ile emeklilik müracaatı oluşturulan tarih arasında minimum10 sene olması lazımdır. Bu sigortalılık zamanı kapsamında Aralıklı da olsa minimum 5 sene prim ödemesi yapılmış olması koşulu aranıyor. 5 senesi tamamlayanlar malulen emeklilik avantajını kullanabiliyorlar.

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