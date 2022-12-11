Fenerbahçe taraftarına o transferde kötü haber! O futbolcu yalan oldu

Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelen isimlerden biri olan Bristol City'nin golcüsü Antoine Semenyo ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

SEMENYO’YU İSTEYEN ÇOK

Fenerbahçe’nin Vincent Aboubakar ile birlikte alternatif isimlerden biri olarak listede tuttuğu Antoine Semenyo için Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, Everton ve Watford kulüpleri devreye girmişti. Championship ekibi Bristol City, transferin gözdesi haline gelen futbolcu ile ilgili kararını verdi.

BRISTOL, SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR

Bristol City Kulübü ile Semenyo arasındaki sözleşme normal şartlarda 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Ancak; Championship ekibi, memnun olduğu futbolcunun sözleşmesini 1 sene uzatma hakkına sahip. Bristol, 22 yaşındaki golcü ile yola devam etme kararı aldı. Bristol taraftarları da futbolcunun kalması yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro güncel değeri olan futbolcunun Gana ve İngiltere vatandaşlığı bulunuyor. Santrfor, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Semenyo, bu sezon Bristol City’de 18 maçta 935 dakika süre aldı ve 4 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

İLGİ VAR, RESMİ TEKLİF YOK

Bu arada Fenerbahçe’ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Semenyo ile ilgili Fenerbahçe’nin henüz resmi bir transfer teklifi olmadığı ve transfer sürecinin sadece ilgi düzeyinde olduğu öğrenildi. Futbolcunun da Ada’da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

ÜÇ KULÜP TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Öte yandan 1.85 boyundaki Antoine Semenyo’ya İskoç ekipleri de yakından ilgi gösteriyor. Ada basınına göre; Semenyo için devre arası transfer döneminde hamleler olacağı konuşuluyor. İngiliz ekibi Bournemouth’un dışında Celtic ve Rangers da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayında bu kulüpler futbolcuyu transfer etmek için uğraş verecek.