Fenerbahçe taraftarı çıldırdı! Böyle transfer mi olur! Maliyeti 166 milyon...

Portekizli teknik adamın yönetimle görüştükten sonra gerekli bölgelere takviyeler yapması bekleniyor. Fenerbahçe, yarın başlayacak transfer sezonunda 3-4 oyuncu transfer edecek. Taraftar da olumsuz havanın değişmesi için transfere kilitlenmiş durumda.

30 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ

Sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve flaş transferlere imza atan başkan Ali Koç, yaklaşık 30 milyon Euro harcadı. Fenerbahçe sezon başında Diego Rossi, Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat. Lamine Diack ve Tiago Çukur gibi isimlere bonservis ücreti ödedi.

BRUMA’NIN LİSANSI BİLE ÇIKMADI

Joshua King, Ezgjan Alioski ve Bruma gibi yıldızları ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Ancak, bu isimlere de hatrı sayılır maaş ödüyor. Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Bruma’nın yanı sıra daha önce kadrosuna kattığı Lemos’un ismini de bu sezon için TFF’ye bildirmedi. Fenerbahçe, son dönemlerde olduğu gibi bu sezon da önemli transferlere rağmen istediği sonuçları alamıyor.

FENERBAHÇE SAMET AKAYDIN’I AÇIKLADI

Fenerbahçe henüz resmi olarak transfer sezonu başlamasa da ilk transferini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydın’ı transfer etti. Tecrübeli oyuncunun transferiyle birlikte Fenerbahçe savunmasındaki rekabet daha da artacak gibi görünüyor.

KASADAN 166 MİLYON LİRA ÇIKACAK

Ancak Samet Akaydın’ın transferi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe’den yıllık 20 milyon lira kazanacak. 3.5 yılda 70 milyon lirayı cebine koyacak. Fenerbahçe, bonservisi için Adana Demirspor’a 4 milyon Euro ve 800 bin Euro bonus ödeyecek. Toplamda maliyeti 166 milyon lirayı bulacak.

FENERBAHÇE’YE NE VERECEK?

Fenerbahçe taraftarı ise maliyeti 166 milyon lirayı bulan Samet Akaydın transferini sosyal medyada yaptıkları yorumlarla eleştiriyor. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Samet Akaydın’ın iyi futbolcu olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Trabzon İdmanocağı altyapısından yetişen Samet, Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfa ve Keçiörengücü gibi takımların formasını giydi.

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