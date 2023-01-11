Devlet ilk kez olarak gençlere tek bir şartla 33.000 TL, 48.000 TL hibe para yardımı müjdesi verdi!

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

- Ne kadar para ödeniyor?

Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Örneğin; her ay 2 bin lira ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna, evlenme ödeneği olarak toplam 48 bin lira ödeniyor. 5 bin 500 lira taban emekli aylığı düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı bu ay 875 liradan bin 375 liraya çıkıyor. Buna göre en düşük ödeme 21 bin liradan 33 bin liraya yükseliyor.

- Her evlenen bu ödemeyi alabiliyor mu?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da şart.

- Başvuru için belli bir süre var mı?

Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.

- Hem evlenme ödeneği hem maaş alınır mı?

Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.

- İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu?

Evlenme ödeneği almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor.

- Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?

Evet. Örneğin 2 kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

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