'Felaket' Durban Selleri Ölüm ve Yıkımın İzini Bırakıyor

Pazartesi günü saat 8'de, Mthobisi Gasya, KwaZulu-Natal eyaletindeki Durban'ın eteklerinde, Inanda'daki evine gitmek için suya batırılmış bir köprüyü geçmek için mücadele etti.

24 yaşındaki perakende stajyeri, boğulmayı önlemek için aynı yöne giden yabancılarla bir insan zinciri oluşturarak bir saatten fazla bir süre boyunca bel yüksekliğindeki suda yürüdü. Sonunda iki yatak odalı evine ulaştığında harap oldu.

Gasa, "Kapım açılmıyordu, bu yüzden pencereden baktım ve tamamen suyla dolu olduğunu fark ettim" dedi. "Kapıyı zorla açtım ve evimin tüm ön alanı çöktü. Önemli şeyleri kurtarmaya karar verdim ve sonra tüm evimin düşmesini izledim. Seller beni yok etti."

Kooperatif Yönetişim ve Geleneksel İşler Dairesi'ne göre, şiddetli yağışlar evleri süpürdü, otoyolları batırdı, köprüleri sular altında bıraktı ve ülkenin dokuz eyaletinin en kalabalık ikinci eyaleti olan KwaZulu-Natal'da Pazartesi gecesinden bu yana yaklaşık 400 kişiyi öldürdü.

Durban şehri ve çevresindeki çoğunlukla düşük gelirli bölgeler en çok etkilenen bölgeler olmuştur. Yıkım o kadar felaket oldu ki, eyalet hükümeti bir felaket durumu ilan etti.

Çocuklar da dahil olmak üzere belirtilmemiş sayıda kayıp insan için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir Durban kasabası olan KwaMashu'dan 26 yaşındaki bir kuaför olan Ntombizakhe Mthembu, umutsuzca kayıp dört yaşındaki kızını ararken umutlarını koruyor.

Mthembu, "Sabah saat 2 civarında uyandım ve yatağımın hemen altındaki her şeyin suyla kaplı olduğunu fark ettim ve kızım yanımda uyuyordu" dedi. "Ona yatakta kalmasını söyledim ve suyu uzaklaştırmaya çalışan anneme yardım ettim."

"Bir sonraki şey [biliyorum], annem ve ben su tarafından alındık."

Bir komşu, sabah kurtarılana kadar boğulmasını önlemek için bir direğe asılmasına yardım etti.

Perşembe öğleden sonra, sıkıntılı bir Mthembu, 59 yaşındaki annesinin cansız cesedini, topluluk arama ekibi tarafından toplanan tanımlanamayan kurbanların bir yığını arasında buldu. Kızı hala kayıp.

"Çok üşüdüğümü ve ağladığımı hatırlıyorum çünkü kızım da üşümüş olmalı," diyor şu anda bir topluluk salonunda kalan Mthembu. "Sadece çocuğumu bulmak istiyorum, eğer vefat ettiyse, ona onurlu bir mezar vermek istiyorum."