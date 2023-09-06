İslam Memiş'e göre Ekim ayı çok önemli ve gram altın fiyatlarının zirve seviyesine ulaşması için az bir zaman kaldı. Peki altında gidişat ne yönde olacak? İşte uzman ismin açıklamalarının önemli bölümleri.

Gram altın fiyatı bugün dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 1.162 TL'yi, en yüksek 1.670 TL'yi gördü. Bu fiyatlama sonrasında altın uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar.

UZMAN İSİM UYARDI

İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hafta başında altın fiyatları sabit ve istikrarlı bir seyir izledi. Altının onsu için destek seviyesi 1930 dolar, direnç seviyesi ise 1968 dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, bu hafta altın fiyatlarını izleyeceğimiz aralığı temsil ediyor. Düşüş olması durumunda, 1930$ destek seviyesini alım için bir fırsat olarak göreceğiz. Tersine, $1968 direnç seviyesine doğru herhangi bir hareketi yakından gözlemleyeceğiz.

Ekim ayına baktığımızda, altın fiyatının ons başına 2000 dolara ulaşabileceği bir dönem öngörüyoruz. Bu süre zarfında, 2000 doların üzerinde karşılaşılabilecek 2080 ile 2150 arasındaki direnç seviyelerini izlemeye devam edeceğiz. Şu anda piyasada bir istikrar dönemi yaşanıyor. Altın yatırımcıları olarak, yaklaşan ABD enflasyon verilerini ve Eylül ayında açıklanacak olan faiz kararını yakından takip etmemiz büyük önem taşıyor. Bu faktörler altın fiyatlarının geleceğini büyük ölçüde etkileyecektir.”

EKİM AYINDA 1800 TL’YE GEÇİŞ OLACAK

Altın ve para uzmanı İslam Memiş “Ekranlarda altının gramı 1.666 Türk lirasından (TL) değerlenirken, serbest piyasalarda 1.695-1.700 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasalarda 25-30 liralık bir dalgalanma aralığı var, bu aralık bazen 40-50 liraya kadar çıkabiliyor. Gram altın 1.700 TL seviyesine sıkıca demir atmış görünüyor, fiyat 1.700 lira ve altına geldiğinde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı sunuyor. Yakın gelecekte gram altın fiyatının 1.720-1.730 lira aralığına, ons altının ise 1960 dolar seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Ekim ayına doğru ilerledikçe gram altın fiyatlarının 1800 lira sınırına yaklaştığına şahit olmamız kuvvetle muhtemel.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.