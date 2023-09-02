Bu heyecan verici fırsat su, doğalgaz, elektrik faturalarının yanı sıra Turkcell, PTT, Vodafone ve diğer telefon hizmetleri faturalarını düzenli ödeyenleri de kapsıyor. Başvuru ekranı açılan 150 TL'lik iade, özellikle son dönemdeki zamların ardından sürekli artan faturalar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara çok ihtiyaç duydukları bir rahatlama sağlayacak.

Özellikle cep telefonu ve internet faturalarındaki sürekli artış, bireyler üzerinde ek bir baskı oluşturmuştur. Ancak bu iade fırsatının duyurulmasıyla birlikte bir umut ışığı doğdu. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada, iade talebinde bulunmak için izlenecek sürecin adım adım özetlendiği ve hak sahibi bireyler için sorunsuz ve verimli bir deneyim sağlandığı belirtildi.

170 TL İADE NASIL KAZANILIR?

Yapı Kredi, müşterilerine sayısız avantajlar sunan heyecan verici bir kampanya duyurdu. Kampanya, ödeme sürecini basitleştirmeyi ve müşterilere 170 TL'ye kadar Worldpuan kazandırmayı amaçlıyor. Müşteriler bu kampanyaya katılarak otomatik ödeme talimatlarının rahatlığını yaşayabilir ve fatura takibi zahmetinden kurtulabilirler.

Kampanya koşulları şöyledir: 11 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında müşteriler 2 yeni otomatik fatura ödeme veya HGS talimatı vererek 30 TL kazanabilirler. Eğer 4 yeni talimat verirlerse 80 TL kazanacaklar. 6 yeni talimat için ise müşteriler 150 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca, kredi kartlarından 6 yeni sipariş vererek ekstra 20 TL kazanacaklar ve toplam geri ödeme 170 TL değerinde Worldpuan'a ulaşacak.

KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Kampanyaya katılmak için TALIMAT yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli TC kimlik numaranızı SMS ile 4470'e göndermeniz gerekmektedir. Bu kampanya sadece yeni fatura ve HGS talimatları için geçerlidir. Daha önce tanımlanmış talimatların iptal edilip yeniden verilmesi durumunda kampanyadan yararlanılamayacaktır.

Kampanya süresince puan kazanabilmek için ilgili fatura/faturaların 11 Ağustos - 10 Ekim 2023 tarihleri arasında en az bir kez otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca kampanya süresince verilen talimatın kampanya bitiş tarihinden sonra 6 ay boyunca geçerliliğini koruması gerekmektedir.