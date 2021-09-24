Fatih Altaylı ile Haluk Levent Sohbetinden Detaylar!

Bloomberg HT kanalında yolculuğuna başlayan Fatih Altaylı ile Bire Bir programı keyifli sohbetler ve renkli konuklar ile yayınlanıyor. Bu hafta başarılı programa sevilen müzisyen Haluk Levent, aşçı İdil Yazar, şef Fatih Tutak ve yazar Ahmet Ümit konuk olarak katılım gösterdi. İşte Fatih Altaylı ile Bire Bir isimli yeni program hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler...

Önceki akşam 2. bölümü ile ekranlara getirilen ve seyircilere keyifli dakikalar yaşatan programa Anadolu Halk ve Barış Platformu Derneği'nin başkanı ve sevilen müzisyen Haluk Levent, şef Fatih Tutak, yazar Ahmet Ümit ve aşçı İdil Yazar konuk oldu. Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmaları hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Haluk Levent ise yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. Önümüzdeki sene yurt dışına taşınacağı şeklinde yapmış olduğu açıklamalar sonrasında gündeme gelen tartışmalar ile ilgili sohbet edildi.

Ahbap’tan ayrılacağını söylese bunun bir sıkıntı olacağını fakat yönetim kurulu üyesi olarak kalacağını söylediğini ifade eden yetenekli müzisyen Haluk Levent, başkanın günde 10 tane imza atması gerektiği için başkanlığı bırakmasın gerekli olduğunu açıkladı. Müzik çalışmalarını tamamlaması ardından Türkiye'ye döneceğini de açıklayan Haluk Levent, yurt dışı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara da bu şekilde netlik kazandırdı.

Sevilen parçaları ile seyirci kitlesine müzik ziyafeti yaşatan başarılı şarkıcı Haluk Levent, Elfida ile Ruhi Su’nun Mahsus Mahal isimli parçalarını seslendirerek beğeni topladı. Aynı zamanda Aleksandrov Rus Kızılordu korosu ile vereceği konserlerin de önümüzdeki hafta başlayacağı şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Kızılordu Korosu’nun bugüne kadar solist almadığını açıklayan yetenekli isim Haluk Levent, ilk kez kendisini aldıklarını söyledi. Sakarya Marşı, Gençlik Marşı, Cumhuriyet Marşları ve İzmir Marşı'nı söyleyeceklerini ifade eden Haluk Levent açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı. Başarılı polisiye yazarı Ahmet Ümit de programda kitapları hakkında özel açıklamalar gerçekleştirdi.