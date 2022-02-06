Faslı Çocuğun Ölümü Kalp Kırdı

Salı günü kuru bir kuyuya düşen beş yaşındaki Faslı bir çocuğu kurtarma çabaları, insanların kendisine ulaşmak için beş günlük özenli operasyonu takip etmesiyle dünyayı büyülemişti.

Rayan Oram'ın cumartesi akşamı nihayet serbest bırakıldığı haberi, ölümü yerel saatle 22:00 civarında (Tsİ 22:00) yerel yetkililer tarafından doğrulandığında üzüntüye yol açtı.

#SaveRayan hashtag'i ve Arapça çevirisinin Arap dünyasında trend olduğu Twitter'da kullanıcılar, çocuğun ailesi için taziye mesajlarının yanı sıra kurtarıcılara övgü mesajları bıraktı.

Facianın yaşandığı yerdeki El Cezire'ye konuşan çocuğun annesi, oğlunun kurtarılması için dua ettiğini söyledi. Ryan'ın kuzeni Mohamed Saeid, kayıp hissini tarif edecek kelimeleri olmadığını söyledi. Atiqua Awram, bir teyze, "kalbim onun için sızlıyor" dedi.

Kızılay gönüllüsü İmad Fahmy, duyarlı olan çocukla iletişim kurmayı başarmıştı. "Birkaç dakika bekledim ve oksijeni kullanmaya başladığını gördüm", dedi.

Kurtarma ekipleri Rayan'ı besleyebildiler ve kuyudaki bir açıklıktan oksijen sağlayabildiler ve ilerlemesini izlemek için bir kamera tanıttılar.

Bununla birlikte, çocuğa ulaşmak için kuyuyu genişletme çabaları sonuçsuz kaldı ve kurtarıcılar bunun yerine kenardaki toprağı soymak için kazıcıları kullanmayı tercih ettiler.

Fas Kralı VI. Muhammed, yaptığı telefon görüşmesinde Rayan'ın anne ve babasına başsağlığı diledi.

Kraliyet mahkemesinden yapılan açıklamada, "Rayan Oram adlı çocuğun hayatına mal olan trajik kazanın ardından, Majesteleri Kral VI. Muhammed kuyudan düştükten sonra ölen çocuğun ailesini aradı" denildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Rayan'ın cesedinin kurtarma için kazılan bir tünelden çıkarıldıktan sonra sarı bir battaniyeye sarıldığı görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook'tan yaptığı paylaşımda aileye başsağlığı diledi.

"Bu gece, küçük Rayan'ın ailesine ve Fas halkına acılarını paylaştığımızı söylemek istiyorum." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid, Rayan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Şeyh Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk Rayan'ın ailesine ve kardeşçe Fas ulusuna ve kaybından dolayı yas tutan tüm insanlığa en içten taziyelerimizi ve sempatilerimizi sunarız."

BAE'nin tepkisi, Paris merkezli Avrupa Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Mahmud Refaat da dahil olmak üzere Yemen'deki çatışmalara müdahalesini kınayanların eleştirilerine neden oldu.