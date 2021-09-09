Falakaya Yatırılma Karşılığında Para Teklif Edilen Kadın Anlattı!

Kayseri'de meydana gelen olayda Erkan T. isimli kargo çalışanı olan bir kişi para karşılığı kadınlar ile anlaşıyor, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayarak falakaya yatırıyordu. O anları kayıt altına alan Erkan T. hakkında şikayette bulunan ilk kadın olan N.K. ise gündemde yer alan konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Erkan T. isimli kargo çalışanının kendisine aynı teklifi yaptığını anlatan genç kadın böyle bir şeyin mümkün olmadığını kendisine söylediğini aktardı. Her ne kadar kabul etmese de mesaj atarak kargo çalışanının kendisini ikna etme çabası içerisine girdiğini ifade eden kadın, Erkan T.’nin falaka kurallarından bahsettiğini de belirtti.

Maddi açıdan dezavantajı bulunan kadınları evine çağırarak falakaya yatıran Erkan T. isimli kişinin Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenildi. Kadınların gözlerine uyku bandı, ayaklarını ise eşarp ve kelepçe ile bağlayan Erkan T., görüntülerin ortaya çıkması ardından gözaltına alınmış ve gündemde yer almıştı.

Falakacı olarak sosyal medyada da çok konuşulan şahıs, kadınların rızası dahilinde onları kayıt altına aldığını ifade ederken yaptığının suç olabileceğini düşünmediğini, internette fenomen olmak için bu şekilde davrandığını öne sürdü. Daha sonra hakkında “cinsel taciz” ve “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatılan kargo çalışanı, ifadesi alınması ardından serbest kaldı.

N.K. isimli kadın, Kayseri'de yaşadığı sırada Erkan T. ile ailesinin kendi evinde kiracı olduklarını ve bu sebeple tanışıklıkları bulunduğunu anlattı. Kadınlara yaptığı olayı kendisine de teklif ettiğini anlatan ev sahibi, Erkan T.’nin annesi ile babasının kendi evinde kiracı olarak oturduklarını dile getirdi.

Genç kadın, WhatsApp mesajlarını da savcılığa sunduğunu açıkladı ve ileride bir şey yaşanması ve kendisine karşı iftira atılması durumunda mesajlarda Erkan T.’yi konuşturduğunu dile getirdi. Daha sonra şikayetçi olduğunu ifade eden genç kadın, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti.