Ev hanımlarına Akbank'tan destek! Online nakit imkanı sağlanıyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya online sisteme girerek kredi imkanı sağlanacak. 10.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde bu banka üzerinden destek kredisi alabilir ev hanımı olmanız durumunda da bu krediyi kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notu kadar gelir durumları da önemli olmaktadır. Yalnız bazı bankalar kredi notu uygun olan kişilerden gelir belgesi istemezler. Sizlerde Akbank üzerinden gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız akbank'ın online direkt uygulaması üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir. Ev hanımı olan kişilerin Akbank hesabı olması durumunda internet bankacılığı şifresi olarak direkt Kredi seçeneklerini seçip buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank'tan kredi başvuru şartları nelerdir?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Akbank üzerinden kredi almak istiyorlarsa ve ev hanımıysa bazı şartlara uygun olmaları gerekiyor. Özellikle ev hanımı olan kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış iseniz Akbank üzerinden kredi notunuz 1400 ve üzerinde çıkıyorsa Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir onaylanan tutar kadar krediyi hesaba atabilirsiniz. Üstelik 10.000 TL üzerinde de kredi onayı almanız mümkündür. Akbank veya akbank'a harici bir banka üzerinden kredi veya kredi kartı kullanıyorsanız bu kredi ve kredi kartı ödemelerinde güncel gecikmeleri var ise başvuru yapmayınız. Başvuru yapmadan önce güncel gecikmeleri ödeyiniz ve 1 gün sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz.

Akbank ev hanımlarına online destek nasıl alınır?

Akbank üzerinden ev hanımı olan kişilere online destek alabilmeniz için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere Akbank direkt uygulamasına giriş yapmaları durumunda Kredi sonucunu hemen verecektir. Daha önce bu bankadan kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişilerin hazır kredi limitleri olacak isterlerse bu hazır kredi limitlerinde masrafsız ve düşük faiz oranları ile kullanacaklardır. Ev hanımı olan kişilere online destek veren Akbank kredi alan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yaparak bu kredileri sunmaktadır...