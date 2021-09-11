Son Yaz Dizisi 2. Sezon Gelişmeleri!

İlk sezonda Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Son Yaz dizisi yeni sezonu ile ekranlara getirilecek. Yeni oyuncu kadrosuyla hayranları ile buluşacak olan proje, merak içerisinde bekleniyor. Oyuncular ise yeni dönemin heyecanını yaşıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gerçekleştiriliyor.

Dizide Funda Eryiğit tarafından canlandırılan Canan karakteri ölerek diziye veda etmişti. Bu durum karşısında ise Son Yaz dizisi hayranları büyük bir yıkım yaşamış ve yeni gelişmeler merak konusu olmuştu. Fakat yeni sezonda dizide çok farklı bir dönem yaşanacak ve Canan karakterinin yokluğu hissedilmeyecek.

Senaryo gereği ölerek diziye veda eden Canan karakterinin yerini Birce Akalay tarafından hayat verilecek olan Sare karakteri dolduracak. Birce Akalay istihbaratçı Sare karakterini canlandıracak ve yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Dizi zaman atlaması ile başlayacak ve proje iddialı bir şekilde bölümlerini yayınlayacak.

Projenin ikinci sezonunun ilk bölümlerinde ise Yağmur ile Akgün karakterlerinin ayrılığı seyirci kitlesini etkileyecek bir gelişme olacak. Akgün hapse düşecek ve Yağmur’un kendisini unutmasını isteyecek. Her yolu deneyecek olan Akgün başarılı olmayacak.

İkinci sezonda Sare karakterinin savcı Selim’e yapacağı teklif adeta bir dönüm noktası niteliğinde olacak. İntikam teklifinde bulunacak olan Sare, Son Yaz dizisinde her şeyin değişmesini sağlayacak. Aynı zamanda projenin gününün değiştirdiği bilgisine de ulaşıldı. 1. sezonda Cuma akşamlarında ekrana getiren dizi, ikinci sezonunda ise Cumartesi akşamlarında yayınlanacak.

Son yaz dizisinin ikinci sezonu hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yer almaktadır. İşte ikinci sezonunda pek çok değişiklikler yapılan başarılı proje ile ilgili merak edilenler…

18 Eylül 2021 tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan başarılı proje Son Yaz, izleyici kitlesi ve sevenleri ile buluşmak için sabırsızlanıyor. Saat 20.00’da yeni bölümünü ekranlara geçilecek olan proje izleyenleri derinden etkileyecek ve uzun süre konuşulacak.