Faizsiz ve 12 Ay Ödemesiz 15 Bin Liralık Kredi Bakanlık Tarafından Verilecek!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ülkemizde bulunan her ilçede faaliyet gösteren Aile Bakanlığı'nın birimlerinden biridir ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde, iş kuracak olan vatandaşlara kredi desteği vereceğini açıklayan bu kurum, söz konusu kampanya kapsamında 60 ay vade ve 12 ay ödemesiz dönem imkanı tanıyacaklarını duyurdu. Bu kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredinin detayları hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı.

Maddi olarak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara sık sık yardım eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gıda yardımından barınma ihtiyacına, sağlık hizmetlerinden elektrik desteğine kadar pek çok kalemde sosyal destek vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının verdiği yardımlardan biri de iş kuracak olan vatandaşlara sağlanan kredi desteğidir.

BAKANLIK İŞ KURACAKLARA FAİZSİZ KREDİ VERİYOR

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, her ilçede bulunan birimleri ile vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarına yönelik hizmetler vermeye devam ediyor. İş kurmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak, Bakanlık tarafından faizsiz kredi desteği sunulmaktadır. Ancak, kredi desteğinin nasıl bir sistemle işlediği hakkında bilgi sahibi olmayan birçok vatandaş bulunmaktadır. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru yapan kişilerin, iş kuracakları alanlarda ihtiyaçları doğrultusunda belirli bir miktar destek sağlanmaktadır. Vatandaşlar, ihtiyaçları için bir masraf çizelgesi oluşturup, firmalardan fiyat teklifi alırlar ve bu teklifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na sunarlar. Başvuruları onaylanan kişilere belirli bir süre içinde ödemesiz dönemli 60 ay vade ile faizsiz kredi desteği verilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, iş kurmak isteyenlere sıfır faizli kredi desteği sunuyor. Bu kredi için 15 bin lira limit belirlenmiş olup, geri ödeme süreci diğer kredilerden daha avantajlıdır. Vakıflar, müşterilere 12 ay ödemesiz dönem imkanı sağlayarak toplam 60 ay vade ile sadece anapara ödemesi taksitle yapılmasını sağlıyorlar. Bu özellikler sayesinde, iş kurmak isteyen vatandaşların ilgisini çeken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları destek kredisi yoğun talep görüyor.

İŞ KURMA KREDİSİ BAŞVURUSU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından iş kuracak vatandaşlar için sunulan kredi desteğinden faydalanmak isteyenler, kendi ilçelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmalıdır. Başvuru sırasında dosya oluşturulacak ve gerekli incelemeler yapılacaktır. Başvuruların olumlu sonuçlanması halinde ödemelere başlanacaktır.

İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Faizsiz olarak verilecek İş Kurma Desteği maalesef her ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilemiyor. Sadece İş Kurma Desteği verebilmek için yeterli ekonomik durumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu desteği sağlayabiliyor.

KİMLER İŞ KURMA DESTEĞİNE BAŞVURABİLİR?

İş kurma desteği almak isteyenler için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında, kişinin 18 yaşını tamamlamış olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yer almaktadır. Ayrıca, iş kurma danışmanlığı eğitimini tamamlamış olmaları da gerekmektedir. İŞGEB altında bir yıl içinde işletme açmış olmak da bir diğer şarttır. Son olarak, KOSGEB kuruluşunun üniversitelerde yaptığı girişimci programlarına katılmış olmaları beklenmektedir. Bu şartların tamamının sağlanması durumunda, iş kurma desteği başvurusu yapılabilir ve uygun görülenlere destek sağlanacaktır.