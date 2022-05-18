Faizsiz nakit para dönemi resmi olarak başladı! İhtiyaç kredisi alacak kişilere sıfır faizli işlem yapılacak!

Bankalar üzerinden acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bankaların faizsiz kredi desteklerine hizmet alabilmektedirler. Faizsiz ihtiyaç kredisi, bireysel olarak değil tüm kredi kampanyalarında geçerli olmaktadır. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, İslami şartlara uygun olarak faizsiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsak, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisini kullanabilmektedirler. Ülkemizde bulunan katılım bankaları İslami şartlara uygun olarak bankacılık hizmetleri, yaptığı için vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde herhangi bir faiz aramamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ziraat Katılım Bankası faiz yerine, uygulamış olduğu, kar payı oranlarında da düşük kar payı oranları ile sizlere kredi imkanı sağlıyor. Emekli olan kişilerin ihtiyaç kredisi alabilmeleri için emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları, sigortalı olarak çalışan kişilerin ise kredi kullanabilmeleri için oniki aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. başvurunuzu yaptığınız zaman sizlere Değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılacağı için kredi değerlendirmesi 1-2-3 iş günü arasında yapılmaktadır.

Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu katılım bankası olan Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Vakıf Katılım Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşların kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kar payı oranlarıyla 100000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabiliyor. Vakıf Katılım Bankası, sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi ve taşıt kredilerinde işlem yapmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlara banka şubeler aracılığı ile hizmet vermektedir. Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için faizsiz işlem yapabilecekleri bu kampanyada, Emekli Maaşını Vakıf Katılım Bankasına taşıyarak, kredi alabileceğini söyleyebiliriz.