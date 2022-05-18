0.77 Faizli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Yapacak Olan Kişilere Önemli Duyuru! 3 banka birleşti ve nakit veriyor

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden 0.77 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacağı haberi geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanyada bireysel müşterilerin 0.77 faiz oranlarıyla kredi kullanabilmeleri için bazı şartlar istenmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 10000 TL kadar bu limitlerde kredi kullanabiliyorlar. Daha önce Ziraat Bankası Vakıfbank ve halk banka ihtiyaç kredisi kullanmış olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek ve bu kredilerden yararlanabilecektir. 0.77 faiz oranlarıyla kredi kullanabilmeniz için banka kredi puanınızın yüksek olması ve bankadan maaş alan bir müşteri olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygun olmanız durumunda, sizleri hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubelerine giderek işlem yapabilmektedir. Kampanya başladıktan sona bankalar, ayrıca bu kredi için özel olarak kendi resmi internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak kredi kullanabilmektedirler.

Mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak hemen işlem yapılacak ve gelir belgesiz, masrafsız kredi imkanı sağlanacaktır. Güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için ve güncel kredi faiz oranları ile işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin ihtiyaç kredileri almaları durumunda bu şartları uygun olması durumunda sadece 10.000 TL için 0.77 faizlerle diğer kredilerde ise 1.91 faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapılmaktadır. Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca yüksek limitli ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi alabilmektedirler.

Bankalar üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler kullanabiliyorlar. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka, şartların uygun olması durumunda ihtiyaç kredisine hemen hesap yollarına yatırabilirler.