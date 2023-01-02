Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada emekli maaşı alan vatandaşlara Müjdeli haberi verdi, imzalar atılıyor

Emekli olan kişiler nakit ihtiyacı olduğu zaman kendi emekli maaşı almış oldukları banka şubeleri üzerinden hem ihtiyaç kredisi hem de kredi kartı kullanarak bu ödemeleri alabilmektedir. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara devlet destekli olarak yeni bir kredi paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da verilen bu duyuru sonrasında Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli alan tüm vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden istedikleri zaman ve daha önce Kredi kullansalar bile 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabilecek.

Başvurular başladı...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabildikleri gibi emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT şubelerine gitmeden SMS atarak kredi kullanabilir.

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda PTT ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan Aktif Bank üzerinden kredi başvurusu yapmış olursunuz.

PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler PTT'ye kayıtlı olan cep telefonları üzerinden mesaj atması gerekmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden de kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da yapabilir veya en yakın banka şubesine giderek emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi kullanmak istemenizi söylemeniz yeterli olacaktır.