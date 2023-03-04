Faizsiz kredisi müjdesi hızır gibi geldi! SGK’dan belge getiren Ziraat Bankası’ndan parasını alıyor!

SGK’dan belge getiren Ziraat Bankası’ndan parasını alıyor! Faizsiz kredisi müjdesi hızır gibi geldi! Ev satın almak isteyen vatandaşların ilk başvuruları ise düşük faizle kredi imkanına ev sahipliği yapan bankalar oluyor. Vatandaşların ise birden fazla seçenekleri bulunuyor. Seçeneklerin dahilinde ise bakanlığın desteklediği krediler ve devletin hazırladığı yardım paketleri bulunuyor. Yardım paketlerini hazırlayan kurumlardan bir tanesi de SGK’dır.

Kredinin Detayları Neler?

Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar yararlanmak istedikleri SGK kredi desteğinin detayları hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Duyurulan kredinin detayları ise netleşti. Bu detaylar şu şekilde:

· Kredinin üst sınırı 240 bin TL olarak belirlendi.

· Kredi faizsiz olarak kullanılacağından dolayı vatandaşlardan ek masraf talep edilmeyecek.

· Vatandaşlar ne kadar kredi tutarı çekerse çektikleri tutarı geri ödeyecek.

· Kredilerin geri ödemesi ise alınan maaştan kesintilerle ödenecek.

· Vatandaşlar 120 ay vadeli olacak şekilde başvurularını iletebilecek.

Bu kredileri kullanabilecek olan müşterilerin geri ödemelerinde 120 ay vadeli olarak ödenmesi ile çok rahat bir şekilde ödenebilir. Böylece alınan kredi işe yaradığı gibi geri ödemede de sorun yaşanmayacaktır.

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