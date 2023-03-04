Az önce açıklandı! Ev almayan kalmasın! 240 bin liralık faizsiz konut kredisi! SGK 120 ay vadeli olarak veriyor

240 bin liralık faizsiz konut kredisi! SGK 120 ay vadeli olarak veriyor. Az önce açıklandı! Ev almayan kalmasın! SGK açıkladığı son kampanyayla ev almak isteyenlere faizsiz şekilde 120 ay vadeli konut kredisi tahsis ediyor. Kredi miktarının 240 bin TL olduğu kampanyaya vatandaşlar Ziraat Bankası aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor. Peki kimler başvuruda bulunabilecek? Tüm detaylara haberimizde yer verdik.

SGK’dan Kredi Kampanyası

Ev satın almayı planlayıp; konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar SGK’nın hazırladığı paketi değerlendirebilir. Fakat ilgili kredi paketi her vatandaşa uygun bulunmuyor. SGK ilgili pakete dair kendi internet adresi üzerinden başvuru şartlarını ve kredi paketinin detaylarına yer verdi. Şartlara uygunluk taşıyan vatandaşlar faizsiz kredi paketinden faydalanabilecekler.

Kimler Yararlanabilir?

SGK’nın duyurduğu kredi kampanyasından faydalanabilecek vatandaşlara dair şart listesi açıklandı. Başvuruda bulunabilecek vatandaşlar arasında aylık bağlanan savaş veya görev malulü vatandaşlar bulunuyor. Aynı zamanda savaş malulü kişilerin dul eşleri ve yetim çocukları da başvurularını iletebiliyor.

Savaş ve görev malulü sayılarak farklı görevlerde bulunan devlet çalışanları, 15 Temmuz gazileri de faizsiz krediden faydalanabilecek. Bu kredileri almak isteyenler başvuru yaparak uygun şartlarda kredilerini alabilirler.

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