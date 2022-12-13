Faizsiz Kredi Çekmek İsteyen Vatandaşlara Duyuru Var!

Kredi almak isteyen vatandaşlara müjde! 3000 TL lik sıfır faizli kredi. Bankaların istediği şartları yerine getirerek başvuruda bulunan vatandaşlara sıfır faizli 3000 bin TL verilecektir. Halk bankası, gençlerin önünü açmak için genç vatandaşlara, birazda olsun topluma katılabilmeleri için gençlere faizsiz para imkânı sunmaktadır. Faizsiz olan bu para belli şartları sağlayan kişilere verilecektir. Peki, bu faizsiz para için hangi şartlar ve koşullar gerekmektedir.

Halkbankası

Faiz eklemeden gençlere sunulan bu yardım hizmeti ile verilen para gençleri rahatlatacaktır. Halkbankası 3000 bin tl ye kadar faizsiz para yardımında bulunacağını açıklamıştır. Peki, bu yardımın sağlanabilmesi için şartlar nelerdir?

3000 Bin TL Faizsiz Para Başvurusu İçin Neler Gerekiyor?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve İdare Dairesi Başkanlığı ( KOSGED) bu kamu kurumunun Türkiye ekonomisindeki küçük ve orta halli işletmelere destek olmak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve İdare Dairesi Başkanlığı, uygulamalı eğitiminden geçen genç arkadaşlar bu sıfır faizli 3000 bin TL ye kadar varan yardımı almaya hak kazanıyorlar. Bu girişimciler için yaş sınırlaması vardır. Bu yaş sınırı 35 yaş ve altı gençlere ayrıcalıklı yapılmış bir uygulamadır. İş yeri açmak isteyen gençler küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve İdare Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan projelerini halk bankasına getirerek faizsiz 3000 bin TL parayı bankamızdan almayı hak kazanırlar

HalkBankası’nın Sunduğu Bu Hizmetten Kimler Yararlanamaz?

HALK bankasının sunmuş olduğu bu hizmetten yararlanamama koşulları:

KOSGED tin sunduğu proje desteklerinden daha önce faydalanan vatandaşlar,

Ve Başka bankalardan destek alan vatandaşlar

Bu ayrıcalıktan yararlanma imkânını elde edemeyeceklerdir. Bu imkân sıfırdan başlayan gençler içindir.