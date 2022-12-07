Faizsiz kredi başladı! 2 bankadan sıfır faizle, hemen 50 bin TL ödeme alacaksınız!

Bankalardan faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere katılım bankaları üzerinden sıfır faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bankalar üzerinden eğer faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar verilecek olan faizsiz kredi ödemelerinde, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası İslami şartlara uygun olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek, 50000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son iş yerlerinde 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. 50000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise banka şubelerine giderek yapmış oldukları kredi başvurularında, faizsiz olarak alabilecekleri bu kredilerden yararlanabilmeleri için uygun kar payı oranlarıyla birlikte kredilerini, emekli maaşını taşıdıktan sonra yapabilmektedirler.

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara faiz yerine kar payı oranı uygulamaktadır. bankanın, Güncel, kar payı oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.