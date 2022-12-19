Faizsiz kredi alacaklar için Ziraat Bankası açıklama yaptı! Sıfır faizli 10000 TL nakit kredi ödemeleri başladı: Başvuru

Kamu bankası olan ve en çok hesap olan bankaların başında gelen Ziraat bankası yeni bir faizsiz kredi kampanyası başladı. 10 bin TL ve üzerindeki tüm ihtiyaç kredisi ödemelerinde, bankalardan faizsiz olarak da işlem yapılabilecektir. Ülkemizdeki en önemli bankalardan birisi olan Ziraat Bankası, yaptığı sıfır faizli kredi kampanyası ile birlikte gündem de olmaya devam ediyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ NASIL ALINIR?

Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka uygun kar payı oranları ile, katılım bankası üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Eğer faizsiz ve islami şartlara uygun olarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Ziraat Katılım bankası üzerinden 10 bin TL ve üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesapları olması durumunda, düşük faizli normal bankadan mobil uygulamadan kredi alabileceklerdir.

Ziraat katılım bankası üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda her hangi bir faiz ödemesi alınmaz. Bu kredilerde, aldığınız krediye göre sizlere kar payı oranı belirlenir ve bu ödemeyi yaparak kredi kullanmış olursunuz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, sadece banka şubelerine giderek işlem yapacağınızı söylemek isteriz. Kredi notu ve banka sicili uygun olan herkes, kredi başvurusu yapabileceklerdir. TC vatandaşı olan kişilere banka 18 yaş üzerinde olması durumunda da emekli maaş hesapları üzerinden kredi verilecektir. Banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile başvurunuzu yapabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapılacak olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların aynı gün içinde ödeme alacaklarını da söylemek istiyoruz.