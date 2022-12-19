23'de açıklanan ödeme haberi! Son dakika kampanyası başladı ve emeklilere ödemeler geldi!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi ödemesi paketi hazırlandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara sizlerde katılmak istiyorsanız, aynı gün içinde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara sizlerde hızlı bir şekilde katılarak, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Gece itibariyle yayınlanan, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları tarafından da ödenecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlara bankalar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu 50000 TL'ye kadar yaparlarsa eğer sizler bu kredileri kullanmak isterseniz, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri internet siteleri üzerinden öncelikli olarak kredi ön onay alması gerekiyor. Emekli maaşı bu bankalar üzerinde olmayan vatandaşlar, ön onayı aldıktan sonra en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunu değerlendirmeye almak için emekli maaşını bankaya taşıması istenecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sadece düşük limitlerde değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, hatta diğer bankalardaki olan kredi kartı borçlarınızı veya kredi borçlarımız da kapatan ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır.