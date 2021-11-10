Faizsiz 50.000 TL Kredi Başvurusu, Hemen Onay Alın! Kampanya Duyurusu...

Bir bankadan kredi başvurusu yaptığınız zaman, belirli faizlerde krediyi kullanırsınız. Eğer faizlerin dinimize göre haram olduğunu düşünüyorsanız, bazı katılım bankalarından helal kredi veya faizsiz kredi alabilirsiniz.Bu bankalardan diğer bankalardan olduğu gibi politikaları uygun olarak başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru sonrasında krediniz onay olursa 50.000 TL'ye kadar krediyi faizsiz olarak alabileceksiniz.

Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin ilk olarak kredi puanınıza ve kredi sicilinize bakacaktır. 1200 ve üzerinde kredi notunuz varsa bankadan kredi kullanabilirsiniz. Emekli olanların emekli maaşına katılım bankalarına taşıması gerekiyor. Çalışan kişilerin ise en az 12 aylık sigortası olması durumunda bankalardan faizsiz olarak ihtiyaç finansman kredisi kullanabilirler. Alacağınız bu faizsiz krediler 36 ay vadeye kadar verilmektedir. 3 ay ertelemeli olarak ve en fazla 36 ay vade yaparak bu kredileri faizsiz olarak kullanabilirsiniz. Katılım bankaları faizsiz kredi verdiklerinde faiz yerine uygulayacakları oran kar payı oranıdır. Bu oran diğer bankalardaki Faizler ile birlikte aynı oranlar civarındadır. Şimdi sizlere katılım bankalarından 50.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır Bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat katılım bankasından 50.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır?

Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası tarafından kurulan Ziraat Katılım Bankası, faizsiz bankacılık işlemleri yapan bir bankadır. Alacağınız İhtiyaç kredisinde banka sizlere sıfır faizli olarak sadece uygun kar payı oranları ile kredi vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerin başvuruları en yakın Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru yapacak olan kişi Eğer emekli ise bu bankadan maaş alması şartı vardır. çalışan kişiler ise en az 12 aylık sigortası olması durumunda bu kredileri alabilirler. Eğer yeni bir işe başladıysanız veya sigortanız düzensiz olarak yatıyorsa ipotek vererek Ziraat Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Banka Yaptığı tüm işlemlerde faiz kullanmaz.

Albaraka Türk 50 bin TL faizsiz kredi nasıl alınır?

Bir diğer Katılım Bankası olan Albaraka Türk, 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi vermektedir. Size en yakın banka şubesine giderek 36 ay vadeye kadar sıfır faizli uygun kar payı oranı ile kredi çekebilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilerden banka, 1200 ve üzerinde kredi notunuzun olmasını isteyecek ve ayrıca Kredi sicilinizn temiz olmasını isteyecektir. Eğer şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, mesai saatleri içerisinde banka şubesinden işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Albaraka Türk ihtiyaç kredisi dahil konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, esnaf kredisi gibi tüm kredileri faizsiz olarak vermektedir. Bankadan ayrıca faizsiz olarak kullanabileceğiniz bir kredi kartı olabilirsiniz.

Emlak Katılım Bankası 50.000 TL faizsiz kredi nasıl alınır?

Emlak Katılım Bankası, kamu Katılım Bankası olarak hizmet vermektedir. Tekrardan bankacılık hayatına başlayan bu banka, uygun kar payı oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sağlamaktadır. Eğer sizde faizsiz kredi almak istiyorsanız Emlak Bankası 50.000 TL kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Sonrasında size değerlendirme hızlı bir şekilde yapılacak ve bu değerlendirme sonrasında uygun olursanız kredinizi hemen 36 ay vade ile kullanacaksınız. Kredi başvurusu yapan kişiler emekli, esnaf, devlet memuru veya sigortalı çalışan olması gerekmektedir.

Bankadan 50.000 TL üzerinde faizsiz kredi almak istiyorsanız, ipotek vererek Kredi limitinizi yükseltebilirsiniz. ipotekli kredilerde faizsiz olarak sadece kar payı oranı ile verilmektedir. Banka şubesine giderken kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz kredi başvurusu için yeterlidir.