49.000 TL’ye kadar kimlikle, kefilsiz kredi veren bankalar son dakika kredi kampanyası yayınladı, Başvuru yapan yapana

49.000 TL’ye kadar kimlikle, kefilsiz kredi veren bankalar hangileridir? 49.000 TL’ye kadar anında onay almak için şartlar nedir? Sizlere yazımızda ihtiyaç kredilerinde yapılan son kampanyalar ve bu kampanyaların başvuru şartları hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Son dakika kampanyası olarak sunulan bu kredi kampanyasında isterseniz bankalardan kimlikle, isterseniz de banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanan kredinizi de hemen kullanacak ve hatta kredi sonucunu hemen öğreneceksiniz.

49.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde bankalar sadece ihtiyaç kredisi politikalarına göre onay vereceklerdir. Bankadan onay alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması ve banka sicilinizin temiz olması gerekiyor. Aksi durumda onay alamazsınız. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki bankalardan kefilsiz ve sadece kimlikle kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.

İş Bankası 49.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden 49.000 TL kredi başvurusu için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Hemen kredi kullanmak istiyorsanız, bu iki yöntem üzerinden işlem yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmanız durumunda bu bankanın internet bankacılığı olan İş Cep uygulamasına giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden giriş yaparak, anında kredi seçeneğini seçip başvurunuzu yapabilir, sonucu hemen öğrenebilirsiniz. İş Bankası üzerinde 49.000 TL’ye kadar ve 6 ay ertelemeli olarak kredi almanız mümkündür. Banka ayrıca şubelerden de kredi başvurusu yapmanıza imkan verecektir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, sadece kimlikle en yakın İş Bankası şubesine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirler.

Garanti BBVA 49.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden 49.000 TL kredi başvurusu yapmak için, kimliğinizi alıp en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Banka hemen değerlendirmeyi yapacak ve size ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. 49.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşterilerin, anında onay alacaklarını da söylemek istiyoruz. Kredi sonucu uygun olan kişiler, Garanti BBVA üzerinden kimlikle kredi alabilirler. 1100 ve üzerinde kredi notunuz varsa veya son çalıştığınız iş yerinde 3 aylık sigortanız varsa banka sizin değerlendirmenizi yapacaktır. Emekli ve çalışan kişilere bu kredileri vermektedirler. Sigortası olmayan kişiler, bu kredileri alamazlar.

Akbank 49.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden de 49.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, hemen anında kredilerini internet bankacılığı üzerinden kullanabilirler. Akbank direkt kredi olarak geçen bu kredilerde şubelere gitmeden, cep telefonunuz üzerinden hemen onaylanan kredinizi hesaba atabileceksiniz. Banka ayrıca Akbank şubelerinden de kredi imkanı sağlamaktadır.

Kredi sonucu uygun olan kişiler, başvuru yaptıklarında hemen sonucu görürler ve özellikle internet üzerinden hafta sonu olsa da bu kredileri alabilirler. Alacağınız Akbank kredisinde kefilsiz olarak işlem yapabileceksiniz.

Fibabanka 49.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka 49.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda başvuru şartlarına uygun olan kişilerin anında onay alacaklarını söylemek istiyoruz. Başvuru SMS ile, internet sitesinden veya banka şubesinden yapılmaktadır. Fibabanka üzerinden yapılacak bu kredilerde onay almanız durumunda hemen 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz. Başvuru için SMS atmak istiyorsanız, SMS kredi için 3422’ye TC kimlik numaranızı gönderebilirsiniz. Kredi sonucu anında cep telefonunuza gelecektir. Fibabanka ihtiyaç kredisi için ayrıca banka şubelerine de gidebilirsiniz. Banka şubelerine giden kişilerin, uygun faiz oranları ile bu kredileri alacaklarını söylemek istiyoruz. Banka kredi notu düşük olan kişilere de kefil ile birlikte onay vermektedir. Kefiliniz varsa, en yakın Fibabanka şubesine giderek 49.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.