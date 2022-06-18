Faizsiz 5000 TL Kredi Almak İsteyenler İçin Son Şans! Son Dakika Kampanyası ile Bankadan Onay Verilecek!

Türkiye'deki özel bankalardan olan Garanti BBVA, yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Bu yapılan duyuru ile birlikte, kredi almak isteyenlere faizsiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bu kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler için de kredi başvuru şartları ayrıntılı bir şekilde bankadan açıklandı. Faizsiz olarak 5000 TL kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar nasıl kredi alabilir, detayları ile sizlerle...

Garanti BBVA Bankası Kredi Detayları Nedir?

Garanti BBVA Bankası üzerinden verilen ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlere Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan kişilerin faydalanacağı açıklandı. Kampanyadan Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” diyenler yararlanacaklardır.

Müşteri olma süresi sonrasında, mobil uygulama üzerinden tüm işlemlerinizi karşılayacak ve banka sizlere 5000 TL faizsiz olarak kredi verecektir. Garanti BBVA Bankası üzerinden müşteri olan kişilere, 14 gün içinde Mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı sunulmaktadır. Garanti BBVA Bankası ve Mobil uygulama üzerinden kredi kartı ve kredi başvurusu yaparak 5000 TL faizsiz nakit imkanından faydalanabilirsiniz.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler sadece 1 kere başvuru yapacaksınız. Kampanya döneminde kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, ilk kredi kartını kullanmanız durumunda onay alacaklardır. Kampanyaya sadece bireysel müşteriler katılabileceklerdir.

Kredi kartı başvurusunun 5.000 TL’den daha az limit ile onaylanması halinde çekilebilecek maksimum Taksitli Nakit Avans tutarı kredi kartının limitiyle sınırlıdır.