Faizsiz 30.000 TL nakit ödemesi için onay çıktı! Son dakika haberi geldi! Faizsiz nakit alacaklar için son şans!

Faizsiz kredi almak isteyenler, bankaların kredi kampanyalarını araştırmaktadırlar. Faizsiz nakit alacak kişilere, banka uygun faizlerle kredi almaktadır. Kredi notunuza uygun olarak kredi almak isteyenler, faizsiz olarak nakit verilmektedir. Faizsiz nakit kredi kullanacak olan kişilere, bankalar katılım bankası olması durumunda işlem yapacak. Türkiye'de bulunan katılım bankaları üzerinden yaptığınız tüm başvuru ve bankacılık işlemlerinde sıfır faizle işlem yapabilirsiniz. Sıfır faizli nakit kullanmak isteyenlere bankalar uygun karpayı oranları ile tüketici kredisi kullanmaktadırlar. 30.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyenlere banka 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar faizsiz kredi vermektedir.

FAİZSİZ KREDİ

FAİZSİZ kredi kampanyasına katılmak için katılım bankalarından başvuru yapacak. Katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf katılım bankası üzerinden 3 ay ertelemeli 36 ay vadeye kadar 30.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu bankalardan faizsiz işlem yapacaksınız. Başvuruları ise banka şubelerine gitmeden bankanın mobil uygulamaları üzerinden de yapabilirsiniz. Bu bankaların yaptıkları kampanyalarda, uygun kar payı ile kredi sadece ihtiyaç kredisi için değil, konut kredisi ve taşıt kredisi kullanacak olan kişiler içinde geçerlidir.

Faizsiz nakit kredi alacak kişilerin başvurularını yapmaları durumunda, onay almaları halinde kredileri banka şubelerinden şahsen kullanmaları gerekiyor. Kredi notu düşük olan emeklilerde bu bankalardan kredi alabilir. Kredi notunuz düşükse, bankaya maaş taşıması yapabilir ve bu maaş taşıması ile birlikte kredi alabilirsiniz.