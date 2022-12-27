Sabah Saatlerinde, Ziraat Bankası ve PTT Şubeleri Dolup Taştı! TC Kimlik Numarası Üzerinden 100.000 TL Ödeme

Ziraat Bankası ile beraber PTT üzerinden başlatılmış olan yeni ihtiyaç kampanyası kapsamında yüksek miktarda limitli bir kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bu duyuru ile beraber sabah saatlerinden itibaren banka ve PTT şubelerinde sıra olmaya başladı. Özellikle ziraat bankası üzerinden 100.000 TL PTT üzerinden ise 80.000 TL tutarında kredi kullanımına imkan tanıyan bu kampanya sayesinde yeni yıla sayılı günler kala ihtiyaçlar hemen giderilebilecek!

Ziraat bankası ve PTT tarafından geliştirilmiş olan son kampanya kapsamında, yeni yılı günler kala nakit ihtiyaçları meydana gelen kişiler için ya da diğer bankalardaki kredi borçlarını ve kredi kartlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için özel bir kampanya duyurusu açıklanmıştır. Bu duyuruya göre vatandaşlar 24 aylık vade seçenekleri kapsamında kredi kullanabilecekleri gibi bu krediler da en düşük faiz oranlarının uygulanabilme ihtimalinde değerlendirebilirler. Piyasadaki en düşük faiz kredilerini kullanabilecek olan vatandaşlar bireysel müşteri olmaları takdirde ise hem ziraat bankası üzerinden bu kredileri kullanabilecekler hem de paraları dilerlerse PTT şubeleri üzerinden de çekebileceklerdir.

Özellikle devlet destekli olarak geliştirilmiş olan bu kredi kampanyasında dilerseniz geri ödeme seçeneklerini 90 gün ertelemeli olarak kullanabileceksiniz ya da piyasadaki en uygun kredi faizlerini uygulayarak burada nakit ihtiyaçlarınızı en uygun Seçenekler kapsamında değerlendire bileceksiniz. Beklemeden hemen bankanın internet uygulaması üzerinden ya da banka şubelerinden ve PTT şubelerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.