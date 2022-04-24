Faizsiz 12.000 TL nakit Ziraat Bankası üzerinden ödenecek! Yaş 18 üstü olması yeterli olacak. Başvuru yapanlara hemen ödeme verilecek. Ziraat Bankası üzerinden faizsiz olarak 12000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için haber geldi. Başvuru yaparak, sizlerde Katılım Bankası üzerinden faizsiz olarak İslami şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 12000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor.

Bankalar üzerinden faizsiz bankacılık işlemleri yapacak olan kişiler, Ziraat Bankasının kurmuş olduğu katılım bankası olan Kamu Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden faizsiz işlem yapabiliyor.

Başvuru

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz 12000 TL kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceği haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Katılım Bankası şubelerine gitmeden, isterseniz internet sitesi üzerinden isterseniz de mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kar payı oranları ile kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan 12000 TL, ödemelerde hiçbir şekilde faiz oranı uygulanmaz.

Bankalar üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kredi kartı ve diğer borçlarını kapatmak içinde bu bankadan yüksek limitli borç transferi kredisi alabilir ve kar payı oranlarıyla birlikte kredi kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Emekli sigortalı olarak çalışan veya devlet memuru olmanız durumunda bireysel tüketici finansmanı kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilerin özellikle emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları şarttır. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise son işyerlerinde 12 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda banka üzerinden nakit kullanabiliyor. Sizlerle, resmi internet sitesine girerek veya banka şubelerine giderek faizsiz kredi ve bankacılık hizmetleri hakkında bilgileri detaylı olarak alabilirsiniz.