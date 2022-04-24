Cumhurbaşkanlığı Onaylı Emekli Parası Hesaplarda Görünmeye Başladı! Emekliler Mutlu Olacak

Nakit ihtiyacımızın olması durumunda devlet tarafından ödenecek olan emekli paraları kamu bankaları aracılığı ile hesaplara yatmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere, hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar onay verilmektedir.

Emekli maaşınıza göre alabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka üzerinden emekli maaşı, müşterisi olmanız gerekiyor. Emekli maaşı, müşterisi olan kişiler daha önce Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi kullansalar bile 50000 TL'ye kadar hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi için başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecekleri internet bankacılığı ortamı bulunmaktadır. Bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilmeniz için kendi emekli maaşı, hesabınız üzerinden biri internet bankacılığı şifresi oluşturarak hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit 50000 TL kredi kullanabileceksiniz.

En yakın banka şubesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise emekli maaş almış olduğu bankaya giderek kimliğiyle birlikte 50000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanabiliyor. 1.91 faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerde en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabiliyor ve ilk taksit ödemesinde 90 güne kadar erteleme yapabiliyorsunuz. Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, devlet destekli olarak onay almaları durumunda ilk taksit ödemesini Kurban Bayramı sonrasında yaparak rahat bir nefes alıyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden bir tanesini taşırsanız ve emekli maaşınızı 3 yıl bu bankalar üzerinden almaya karar verirseniz hemen sizlere 750 TL emekli promosyonu da verilmektedir.