Faizsiz 10.000 TL ile 20.000 TL Arasında Nakit Ödemesi Başladı

Nakit ihtiyacına çözüm olarak katılım bankaları faiz olarak ihtiyaç kredisi vermektedir. Ülkemizde bulunan 6 adet katılım Bankası bulunmaktadır. Ülkemizdeki katılım bankaları yapmış oldukları tüm bankacılık işlemlerinde İslami şartlara uygun olarak vatandaşlara Kredi imkanı sağlamaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyalarında 10.000 TL ile 20.000 TL arasında gelir belgesiz faizsiz ihtiyaç kredisi bu bankalar üzerinden kullanabileceksiniz.

Kampanya başlatan bankaların başında gelen Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası kamu katılım Bankası olmasından dolayı faiz yerine kar payı oranları ile vatandaşlara imkan sağlamaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 10.000 TL ile 20.000 TL arasında acil nakit ihtiyacından faydalanmak istiyorlarsa kamu katılım bankaları üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden 10 bin TL ve 20 bin TL faizsiz nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden 10 bin TL ile 20.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek kampanya için başvuruda bulunabilir. Düşük kar payı oranları ile birlikte verilecek olan bu krediler de 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturulurken Kredi ödemelerini iki ayda bir veya üç ayda bir yapabiliyorsunuz.

Ziraat katılım bankasıyla Vakıf katılım Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları şartı ile düşük kredi puanı olsa bile kredi onayı alabilecektir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirecek olan bu bankalar üzerinden kredi onay almaları için banka kredi puanım 1200 ve üzerinde olması ve sigortalılık durumunun son iş yerlerinde 6 ay ve üzerinde olması gerekmektedir. Belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisini hemen kullanabiliyor. Bu bankalardan faizsiz olarak verilen sadece ihtiyaç kredisi değil komut alımlarınız için konut finansmanı taşıt alımlarınız için de taşıt finansmanı kullanabilirsiniz.