Geçtiğimiz bir senede gerek küresel gerek yerel ölçekte yaşanan ekonomik zorlukların ışığında, otomotiv sektörü de diğer birçok sektör gibi fiyat artışlarına tanık oldu. Otomobil fiyatlarındaki aylık istikrarlı artış, birçok otomobil sahibini kredi şeklinde mali yardım aramaya zorladı. Haberimizde, Yapı Kredi taşıt kredisinin faiz oranları, kredi süresi ve gerekli başvuru belgeleri gibi dikkat çekici özelliklerine bakacağız.

Yapı Kredi, daha erişilebilir finansman seçeneklerine duyulan ihtiyacı fark etmiş ve taşıt kredisi faizlerini düşürmüştü. Ama bankanın güncel verilerine bakıldığında faiz oranlarının arttığı görülüyor. Banka resmi internet sitesinde 150 bin liralık bir kredi tutarı için faiz ve ödeme tablosu yayınladı. İşte detaylar.

YAPI KREDİ’DE VADE ORANLARI

Banka, aracın değerine bağlı olarak çeşitli kredi seçenekleri sunmaktadır. Fiyatı 400 bin liraya kadar olan yeni taşıtlar için müşteriler, en fazla 48 ay geri ödeme süresiyle araç bedelinin yüzde 70'ine kadar kredi kullanabilirler. Aracın 400.000,01 TL ile 800 bin lira fiyat aralığında olması halinde, müşteriler en fazla 36 ay geri ödeme süresiyle taşıt bedelinin yüzde 50'sine kadar kredi kullanabileceklerdir. Fiyatı 800.000,01 TL ile 1 milyon 200 bin lira arasında olan araçlar için müşteriler taşıt bedelinin yüzde 30'una kadar kredi kullanabilir ve geri ödeme süresi en fazla 24 aydır. Son olarak, 1.200.000,01 TL ile 2.000.000.000 TL arasındaki araçlar için müşteriler, en fazla 12 ay geri ödeme süresi ile araç değerinin %20'sine kadar borçlanabilirler.

YAPI KREDİ GÜNCEL ÖDEME TABLOSU

Yapı Kredi'nin taşıt kredisi, çeşitli fiyat aralıklarına uygun kredi seçenekleriyle kredi kullanıcılarına esneklik ve kolaylık sunuyor. Bankanın geçen ay %3,78 faiz oranı uyguladığı biliniyordu. Bu oranın Eylül’de 5,70’e fırladığı görüldü. İşte Yapı Kredi'nin 150 bin liralık taşıt kredisinin ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 150.000 TL

Vade Süresi: 48 ay

Faiz Oranı: 5,70

Aylık taksit tutarı: 11.486,57 TL