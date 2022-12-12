Faiz oranlarında Pazartesi depremi! Bankada parası olana ayda 5.621,92 TL veriliyor! Temiz kazanç var

Temiz kazanç var... Faiz oranlarında Pazartesi depremi! Bankada parası olana ayda 5.621,92 TL veriliyor! Birikimlerini istikrarlı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar hoş geldin faizleri en yüksek olan bankaların araştırmalarına başladı. Bu faizlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 2022’nin son ayında 32 günlük faiz oranları ile yüksek getiriyi elde etmek istiyor.

32 Günlük En Yüksek Mevduat Faiz Oranı

12.12.2022 itibariyle 32 gün vadede en yüksek mevduat faiz oranı %27 olmuştur. Bu kapsamda 32 gün vade ile 250 bin TL için net olarak 5 bin 600 TL faiz kazancı elde edilebilir. Bankaların faiz oranlarının tercihlerinin ardından özellikle dijital başvuru sürecinde işlemlerin daha hızlı ilerlemesi mümkündür.

Bu kapsamda öne çıkan Denizbank’ın Aralık ayında başlattığı kampanyaya göre mobilden ya da internet bankacılığı ile gerçekleştirilen yatırımlarda %23,50 faiz oranı elde edilir.

Akbank ise faiz oranının %24,50 olarak vatandaşlara sunar. Anadolubank ise Renkli hesap kapsamında 10 bin TL için faiz oranı olarak %24 belirlemiştir. Alternatif Bank ile açılan VOV hesap ile %25 faiz oranından faydalanmak mümkündür. Bu doğrultuda en yüksek kazançların elde edilmesi için vadeli mevduat hesabının açılması söz konusudur.

Mevduat hesabı başvurularında dijitalden yapılan başvurular kısa süre içerisinde onaylanır. Faiz oranında yaşanan patlama ile vadeli mevduat hesabı sonrasında kazançlar artıyor.

250.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

Alternatif Bank

VOV Hesap

Faiz: %27,00

Net Kazanç: 5.621,92 TL

N Kolay

Faiz: %26,00

Net Kazanç: 5.413,70 TL

ING

E-Turuncu Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 5.205,48 TL

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