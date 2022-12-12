Son Dakika ''Müjdeli Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamarda bulundu. Açıklamasında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi açıkladı ''2023'te günlük petrol üretimine başlayacaklarını ifade etti. Açıklamalarının devamında "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli detaylar :

Enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerimizle Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazla yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurtiçi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz.

Düşük faiz politikamızın enflasyona olumlu etkisini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Karadenizde bulunan Doğalgaz Nasıl Çıkarılır ve Taşınır ?

Denizde doğalgaz arama işlemleri, genel olarak diğer doğalgaz arama faaliyetlerinde olduğu gibi yapılır. Öncelikle, potansiyel bölgeler jeolojik ve sismik verilerin incelenmesi sonucunda belirlenir. Daha sonra, bu bölgelere sismik araştırmalar yapılır. Bu araştırmalar, yeraltı sıvılarının (örneğin doğalgazın) bulunabileceği bölgeleri belirlemek için yapılır. Sismik araştırmalar, denizaltı sismik veri toplayıcı araçları kullanılarak yapılır. Bu araçlar, deniz tabanında sismik dalgalar yaratır ve bunların yeraltındaki yapıların yansımasını toplar. Bu veriler incelenir ve doğalgazın bulunabileceği potansiyel bölgeler belirlenir. Eğer bir bölge potansiyel bir doğalgaz yatak olarak belirlenirse, oraya bir doğalgaz sondajı yapılır. Eğer sondaj başarılı olursa ve doğalgaz bulunursa, bölgeye bir doğalgaz kuyusu açılır ve doğalgaz çıkarılır.

Denizden çıkarılan doğalgaz, genellikle boru hatları yardımıyla taşınır. Bu boru hatları, doğalgazın bulunabileceği bölgeye iner ve oradaki doğalgaz kuyusundan doğalgazı emerek taşır. Boru hatları, doğalgazı taşımak için özel olarak tasarlanmıştır ve büyük hacimlere sahiptir. Bu sayede, boru hatları bir seferde büyük miktarlarda doğalgaz taşıyabilirler. Boru hatlarının içindeki doğalgaz, gaz halinde taşınır ve hareket ederken basınç altında tutulur. Bu sayede, doğalgaz hareket ederken basınç değişikliklerinden etkilenmez ve istenilen yere ulaşana kadar korunur. Boru hatları, doğalgazı taşıdıkları bölgeye ulaştıktan sonra, doğalgazı istenilen yere pompalayarak boşaltırlar.

Doğalgaz Fiyatları Düşer Mi?

Türkiye'de doğalgaz çıkarılmasının doğalgaz fiyatları üzerindeki etkisi, doğalgazın bulunmasından bağımsız olarak değişebilir. Doğalgaz fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişir ve doğalgazın Türkiye'de bulunması tek başına fiyatları etkilemez. Örneğin, doğalgaz fiyatlarını etkileyen faktörler arasında doğalgazın talep ve arz dengesi, doğalgaz için olan talep ve kullanımın yaygınlığı, doğalgazın taşınma ve depolanma maliyetleri gibi faktörler bulunur. Eğer doğalgazın Türkiye'de bulunması, doğalgazın arzını artıracak ve doğalgazın talep ve kullanımının yaygınlığını artıracaksa, bu durum doğalgaz fiyatlarını düşürebilir. Ancak bu durum her zaman geçerli değildir ve doğalgaz fiyatlarının düşeceği konusunda kesin bir yargıda bulunmak için bu faktörlerin tümünün değerlendirilmesi gerekir.