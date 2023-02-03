Altın fiyatları ters düz oldu, sarpa sardı! Uzmanı 1666 TL olacağı net tarihi verdi! Altını olanlar mest olacak!

Altını olanlar mest olacak! Altın fiyatları ters düz oldu, sarpa sardı! Uzmanı 1666 TL olacağı net tarihi verdi! Kuyumcular ise konu hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Bazıları FED açıklamalarının etkisinin bir süre daha devam edeceğini öne sürerken yeni yılın ilerleyen dönemlerinde yükseliş olacağını söyleyenler de var. Altın fiyatları hakkında yapılan son yorumlar neler?

Altın piyasası geçtiğimiz haftayı oldukça hızlı kapadı. Hafta başına 1.093 TL ile başlayan altın fiyatları beklenmedik bir şekilde düşerek kapanış yaptı. Kuyumcular ise konu hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Bazıları FED açıklamalarının etkisinin bir süre daha devam edeceğini öne sürerken yeni yılın ilerleyen dönemlerinde yükseliş olacağını söyleyenler de var. Altın fiyatları hakkında yapılan son yorumlar neler?

Altın yatırımcıları neler diyor?

Döviz alan yatırımcılar altına çevirmek için uğraşıyor. Dövizini satıp altın alan vatandaşlar altının sürekli yükseleceğini öngörüyor. Amerika Merkez Bankası’nın faiz yatırımları olduğu sürece altın fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle farklı alanlara yatırım yapanlar hızlı bir şekilde satıp altın almak için acele ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçen Aralık ayından bu yana süratli artışına devam eden altın fiyatları hakkında yeni açıklama yaptı. İslam Memiş, 15 Şubat tarihini işaret etti ve gram altın fiyatlarının 1500 TL seviyelerine ulaşacağını konuştu. Hem de son alım fırsatı olan seviyeyi de açıkladı. Gram altın fiyatlarının henüz 1200 lira düzeyinde.

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