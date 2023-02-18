123 bin TL indirimli, ÖTV ve MTV muafiyetli Fiat Egea 2023 fiyat listesi bomba gibi geldi!

Fiat Egea 2023 fiyat listesi bomba gibi geldi! 123 bin TL indirimli, ÖTV ve MTV muafiyetli alın! KDV ve yol vergisi dahil. Fiat Egea, 2023 yılında engelli araçlar için fiyat listesinde bulunuyor. Fiat Egea 2023 fiyat listesi, yol vergisi ve KDV muafiyeti dahil 123 bin TL'lik bir indirimle yayınlandı. Başlangıçta zero araç fiyatları, koronavirüs pandemisi nedeniyle hızlı bir düşüş gösterdi, ancak sonra insanların hastalanma korkusu nedeniyle arttı.

Zero araçların fiyat artışlarının nedeni, toplu taşımaya karşı tedirgin olan kişilerin araba satın almaya yönelmeleri, fabrikaların uzun süreli kapalı kalması, üretimin eksikliği, tedarik zinciri sorunları ve chip krizi idi.

Başlangıçta sıfır araç fiyatları rekor seviyelerine ulaşmasına rağmen fiyat artışları, stok sorunu yüzünden etkilendi. Ancak sıfır araç stoklarının kıtlığı nedeniyle fiyat artışları kullanılmış araç piyasasına da yansıdı. Fiyatların normal düzeyine dönmesi ve düşmesi umuluyordu ama fiyatlar düşmek yerine yükselmeye devam etti. Her yeni fiyat listesinde duyurulan fiyatlar artış göstermeye devam etti. Bu süreçte, Ocak 2023 için beklenen sıfır araç fiyatları açıklandı.

Fiat Egea 2023 Model Engelli Araç Fiyatları

Fiat Egea 2023 model yılı için yayımlanan fiyat listesi, engelli raporu bulunan kişiler için en düşük ÖTV muafiyetli fiyatı 214 bin 600 lira olarak belirlendi. Bu, engelli raporu olan müşteriler için 123 bin liraya kadar uygulanacak ÖTV indiriminin sonucudur.

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