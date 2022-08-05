Ezgi Mola Karakteri Değiştirmek İstedi, Gülse Birsel Kabul Etmedi!

Uzun bir süre boyunca komedi projelerinde rol alıp hafızalara bu tip roller ile kazınan ünlü oyuncu Ezgi Mola bu durumu Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesi ile kırmıştı. Artık dram yapımları için yapımcıların gözdesi ve seyirci kitlesinin aklına gelecek ilk isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Mola güçlü bir oyunculuk performans sergilemişti. Safiye karakteri ile söz konusu dizide performans sergilenen ünlü oyuncu bu diziyle dram türünde de ne kadar başarılı olabileceğini gözler önüne sermişti.

Ünlü oyuncunun yeni sezonda ne yapacağı ve hangi projede rol alacağı henüz netleşmese de Ezgi Mola’nın hayranları konuyu titizlikle araştırıyor. Pandemi sebebiyle bir süre boyunca ara veren fakat şubat ayında tekrardan başlayan Alice Müzikali devam edeceğini açıklamıştı. Önümüzdeki dönemde Ezgi Mola hayranları ise ünlü oyuncuyu sahnede izleme fırsatını tekrar bulacak ve oyuncu da sevenleri ile buluşacak. Diğer taraftan başarılı oyuncu Ezgi Mola’nın ismi ile anılan yeni projelerden biri de Yılbaşı isimli sinema filmi oldu ve film hakkında detaylar merak edildi. Gülse Birsel'in üzerinde çalışmalar yaptığı Yılbaşı isimli sinema filmi hakkında Gülse Birsel ile Ezgi Mola arasında karakter konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Gülse Birsel ile Yılbaşı isimli film karakterleri hakkında bir anlaşmazlık yaşayan Ezgi Mola daha sonra projeden ayrılmış ve bu haber ile sevenlerini üzmüştü. Disney Plus'ın BKM ile yaptığı özel anlaşma kapsamındaki filmlerden birisi olan Yılbaşı isimli film Gülse Birsel imzası taşıyor. Her zamanki gibi yine çok etkili bir komedi hikayesi ortaya çıkaran ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel seyirci kitlesi tarafından dikkatleri üzerine çekti.

Yılbaşı isimli film hakkında üzücü olan detay ise ünlü oyuncunun söz konusu filmden ayrılması oldu. Ezgi Mola'nın filmde istediği değişiklikleri Gülse Birsel’in yapmadığı konuşulmuş ve film merak içerisinde beklemeye başlanılmıştı. Bu sebeple ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Gülse Birsel'in filminde yer almak istemediği bilgisi açıklanmıştı. Peki Ezgi Mola'nın vedasıyla adından söz ettiren ve birbirinden başarılı ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Yılbaşı filminin oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sizler için haberimizin devamında Ezgi Mola'nın veda ettiği ve Gülse Birsel imzalı olan Yılbaşı filmi hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Cengiz Bozkurt, İrem Sak, Fatih Artman, Serkan Keskin, Alican Yücesoy, Büşra Pekin, Ayta Sözeri ve Boran Kuzum gibi oyuncular Yılbaşı isimli film için anlaşma yaptı ve filmin okuma provalarının gerçekleştiği bilgisi öğrenildi.

Uzun bir ara ardından tekrardan sete çıkacağı Yılbaşı filmine veda eden ünlü oyuncu Ezgi Mola bu haber ile hayranlarını üzüntüyü boğmuştu. Film hakkında Gülse Birsel tarafından Ezgi Mola'nın hayat vereceği karakter üzerinde istediği değişikliklerin kabul edilmediği öne sürülmüş ve konu hakkında oldukça fazlasıyla yorumlar yapılmıştı. Bu iddiaların doğru çıkması durumunda ünlü olunca Ezgi Mola için yeni ve önemli bir dönemin başladığı da konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hayat vereceği karakterler konusunda isteklerde bulunabiliyor olması Ezgi Mola'nın bu gücü kendisinde gördüğü ve kariyer hayatı için titiz davrandığı ortaya çıkıyor. Ünlü oyuncunun Yılbaşı isimli film için böyle bir tutum sergilemesi oyuncunun yeni projesi için ne kadar titiz davrandığını da gözler önüne sermekte.