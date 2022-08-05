Garanti BBVA Bankası Duyurdu: Başvuru Yapan TC Vatandaşı 60.000 TL Alacak! İsteyen Borçlarını Kapatsın

Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 60000 TL'ye kadar ödemeler yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası, yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere şartlara uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 60.000 TL ödeme vereceğini duyurdu. Emekli olan kişiler ile birlikte son iş yerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel olarak kredi başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak isteyen kişilere banka, 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 60000 TL'ye kadar istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilecek ve Garanti Bankası üzerinden en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecektir.

Garanti Bankası, 60000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar içinde özellikle de emekli olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilmeniz için 50.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmanız isteniyor. Garanti Bankası, 50000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme Tablosu hazırlarken, ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabiliyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve nakit krediyi istedikleri zaman bu bankalar üzerinden kullanabilecektir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını yapmaları halinde 60000 TL'ye kadar ödeme 24 ay vadeli olarak verilmektedir. Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda ise şubelere gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz mobil uygulama kredisi, sizleri bekliyor. Başvurularını gerçekleştirmeden önce güncel faiz oranlarını öğrenmek için bankanın resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.