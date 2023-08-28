SGK tarafından çalışmaları sürdürülen ve yeni dönemde emekli olabilmeyi daha kolay ve pratik hale getirecek o yöntem sayesinde düşük prim ödemesi ile erken emekli olunabilecek. Düzenleme ile birlikte SSK ve Bağ-kur primleri eşit hale gelecek. 9000 gün olan prim ödeme şartı düşürülerek 7200'e kadar gerileyecek.

Emekli olabilmenin yollarını arayan çalışanlar için yeni bir fırsat olarak görülen bu gelişme düzenlemenin ardından prim gün sayısını da düşürmüş olacak. Normal şartlarda 9000 gün olan prim ödeme şartı 7200'e kadar gerileyecek. Yeni yasal düzenleme çiftçi ve küçük esnafın emeklilik sürecini daha kolay ve alternatif bir yöntem sunacak. Bu gelişme çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilebilecek.

ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Emeklilik sürecini daha kolay ve pratik hale getirecek düzenlemeye yönelik kapsamın detayları belli oluyor. İşyerinde çalışan işçi sayısı, vergiden muaf esnaf ya da basit usulde vergilendirme gibi farklı alternatifler değerlendirilebilecek. Sonuçta prim indiriminden kimlerin faydalanabileceğine dair net bir tablo oluşacak. Yapılan düzenlemenin ardından konuyla ilgili daha detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.

TORBA YASA İLE KABUL EDİLİRSE EMEKLİ OLACAKLARI NELER BEKLEYECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili erken emeklilik süreci ile ilgili düzenlemeyi Cumhurbaşkanına sunacak. Çalışmaları devam eden düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Yıl sonuna doğru mecliste yer alacak torba yasa ile birlikte gündeme getirilmesi beklenen bu çalışmanın ardından EYT fırsatını kaçıranlar düşük prim ödeme avantajı sayesinde yeni yıla emekli girebilecek. Düzenleme yasalaştığı anda 8 Eylül 1999 tarihi sonrasında sigortalılığı bulunanlar ya da reform kapsamına giren Bağkurlu kadın ve erkeklerin prim şartı 1800 gün azalmış olacak.