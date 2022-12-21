EYT'nin çıkacağı tarih son dakika belli oldu! Başvuru sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Çalışmamız ilerledi. Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti. Meclis’in takvimi de belli oldu.

* Kim, nasıl başvuracak?

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olacaklar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma dilekçe verecek.

* Başvuru sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Emeklilik için şartları sağlayanlar başvuru sürecinin başladığı ay içerisinde harekete geçebilecek. Burada ayın kaçında başvurulduğunun bir önemi yok. Ayın başında da sonunda da başvurulsa ilk maaş bir sonraki ay hesaplanmaya başlıyor.

Emekli dilekçesi verirken bakmakla yükümlü olunan kişi hanesine ‘eş’ ve ‘çocuk’ gibi yakınlar eklenilmeli. Ayrıca karar verilmişse banka seçimi de bu sırada yapılabilir. Bu da promosyon alma sürecini kısaltır. Bu sayede ilk aylığın yatırılmasından 3 gün sonra promosyon alınabilir.

* Borçlanmada başvuru tarihi neden önemli?

Borçlanmada ödenecek tutar açısından başvuru tarihi önem taşıyor. Bu ay başvuranlar mevcut asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Ocak ayına kalınırsa da yeni asgari ücret belirleyici olacak.

* Borçlanmada yatırılan parayı geri alma imkanı var mı?

Doğum ya da askerlik borçlanması yapıp sonradan ihtiyacı olmadığını anlayanlar başvuru yaparak ödedikleri parayı geri alabilecek. Burada başvurunun emekli aylığı bağlanmadan yapılması gerekiyor.

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