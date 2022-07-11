Bir Yıl Önce Tutuklanan Kübalı Protestoculara Ne Oldu?

11 Temmuz 2021'de binlerce Kübalılar insan haklarına saygı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini talep etmek için farklı şehirlerin sokaklarına döküldü.

Uzmanlar, o zamanlar bunların "El Maleconazo" olarak bilinen 1994'te meydana gelenleri bile aşan "en büyük" gösteriler olduğunu söyledi." Bir yıl önceki protestolardan bu yana, İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası örgütler meydana gelen tutuklamaları kınıyor ve Küba hükümetinin "sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini" savunuyorlar."

Protestolar sonucunda kaç kişi tutuklandı?

Madrid merkezli örgüt Tutuklu Savunucuları, en son raporunda, bir yıl önce gösteri yaptıkları için 5.000'den fazla kişinin tutuklandığını vurguladı. "5.000'den fazla kişiyi gözaltına aldılar, onları kamyonlara attılar, dövdüler ve küçük düşürdüler ve onları dövülme tehdidi altında 'Patria o Muerte' demeye zorladılar. Tutuklama baskını, protestocuların tüm cep telefonlarına el konulması ve aranması ve protestocuların ayrım gözetmeyen yüzlerini arayan sosyal ağların kapsamlı bir şekilde incelenmesiyle devam etti "dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Hapishane veya Sürgün: Küba'nın Temmuz 2021 Göstericilerine Sistematik Baskısı" başlıklı en son raporunda, "İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün belgelediği vakaların çoğunda tutukluların telefon görüşmesi yapamadan veya telefon alamadan günlerce, haftalarca ve bazen aylarca iletişimsiz tutulduğu" belirtildi. akrabalarından veya avukatlarından ziyaretler. ... Bazıları dövüldü, çıplak çömelmeye zorlandı ya da uyku yoksunluğu ve bazı durumlarda işkenceye neden olan diğer suistimaller de dahil olmak üzere kötü muameleye maruz kaldı."

Protestolardan sonra kaç kişiye yaptırım uygulandı?

Küba Başsavcılığı, "halkı 11 Temmuz 2021 olaylarına verilen yasal yanıt hakkında bilgilendirmek" amacıyla 13 Haziran'da "381 kişiye yaptırım uygulandığını" iddia eden bir belge yayınladı."

İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Küba mahkemelerinin aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 380'den fazla protestocuya ve yoldan geçenlere yönelik mahkumiyetleri doğruladığını" ve "Uluslararası hukuka aykırı askeri mahkemeler önünde birçok yargılamanın gerçekleştiğini" söyledi."