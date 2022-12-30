EYT'lilere mest eden haberler geldikçe geliyor! Az önce resmen açıklandı! SGK'dan EYT'lilere 3 maaş avans ödenecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden aynı zamanda da vatandaşlar için de çeşitli kalemlerde ödeme yapılmaya devam ediyor. Özellikle son zamanlarda da yeniden gündem haline gelen ödeme çeşidi ile beraber SSK'lı, Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı üzerinden de buna bağlı olmak üzere fark etmeden 3 maaş birden ödeme alma şansı tanınmaktadır.

Kadınlara, gençlere, emeklilere 3 maaş ödeme!

Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) tarafından sunulan haklara bağlı olarak aynı zamanda vatandaşlar içinde çeşitli yardım ödemeleri de yapılmaktadır. Buna bağlı olarak da kadınlar içinde sağlanan bu yardımlar içinde anne, baba ya da eşin vefat etmesi durumunda da EYT bağlanan maaş olarak bilinmektedir.

Buna bağlı olarak kadınlar, hem baba hem de eşlerinin vefat etmesi zamanlarında da belli şartları taşımaları durumunda ikisinden de maaş alabilme şartı da bulunmaktadır. Bunun yanı sırada vefat eden eşler içinde SSK'lı, Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı üzerinden de buna bağlı olarak çalıştığına bakılmadığı durumlarda emekli maaşı da alabilmektedir.

SGK'dan 3 maaş ödemesi nasıl alınır?

SGK üzerinden bu maaşı alabilme durumları içinde aynı zamanda memur ya da Bağ-Kur'lu sigortalı eşin vefatı durumunda ya da belirli gün ve prim kotasını dolduranlarda aynı zamanda EYT li olarak da SGK dan 3 maaş avans alabileceklerdir.

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