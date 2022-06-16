EYT'lilere Flash Haber! 49 Yaş Sınırı Geliyor

Son Dakika... Hükümet EYT için sorun olmadığını söylüyor! EYD üyeleri için son haberler! Emeklilik için 49 yaş şartı yaklaşıyor



EYT ile ilgili son dakika haberi yaklaşıyor. Bugün yapılan açıklamaya göre yaklaşık 6 milyon kişi EJT'den heyecanlandı. EYT üyelerine yönelik bu haberde 49 yaşını doldurmuş olma şartı da yer alıyor. Emeklilik için yeni formüller geliştirilmeye devam ediyor. 2022 yılındaki EJT düzenlemesi sonucunda 49 yaşında olan bir kişi 700 gün prim desteği ile emekli olabilmektedir.



Bu şekilde EYT üyeleri için etkin bir premium destek oluşturmak ana amaçtır. Özellikle 49 yaş sınırının altında olanlar için yeni bir fırsatın olasılığından bahsedebilirsiniz. Öte yandan son günlerde farklı yöntemlerin gündeme geldiği söyleniyor. Düzenlemelerin en büyük detayının yaş sorusu olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşta Karar

Karar vermede hâkim görüş, belirli bir yaşın altındakiler için emeklilik prosedürü olmadığıdır. EYT'li bireyler için düzenleme yapılsa bile bu yaş sınırı 49 olarak biliniyor. Yaş sınırı, 49 yaşını tamamlamak ve 50 yaşını doldurmak üzere güncellendi.



Bu duruma ek olarak, bu duruma ek olarak gelen kurallar üst düzey şikâyetleri ortadan kaldırabilecek gibi görünüyor. Bu soru uzun süredir Meclis'te tartışılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağı görülmeye devam ediyor.

Mecliste alınacak kararı bekleyen milyonlar meclisten çıkacak haberi dört gözle beklemektedirler. Yapılan çalışmalar sonucunda milyonlarca kişinin mutlu edileceği bildirilmektedir.