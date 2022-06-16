PTT nakit imkanı için ayağa kalktı ve TC Kimlik numaranıza göre 40.000 TL'ye kadar ödeyecek

PTT’den Kimlik Numarasına 40 Bin TL Nakit. PTT nakit imkanı için ayağa kalktı ve TC Kimlik numaranıza göre 40.000 TL'ye kadar ödeyeceklerini açıkladı! Son dakika müthiş kampanya başladı!



PTT, nakit ödeme özelliğine sahip çıktı ve TC kimlik numaranıza göre 40.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu! Son dakika kampanyası başladı! PTT aracılığıyla acil kredi kullanan vatandaşlar için Aktif Bank ile anlaşması bulunan bu kurum, özellikle kredi notu düşük olan vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi seçenekleri hazırladı.



PTT üzerinden taleplerini ileterek hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri bu kampanyaya katılmak isteyenler 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri bu nakit kampanyaya başvurabilirler. En yakın banka şubesi ve bankaların resmi web siteleri aracılığıyla başvuruda bulunan



Vatandaşımız hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. Nakit paraya ihtiyacınız varsa, PTT size SMS veya web sitesi üzerinden başvuru yapma imkânı da sunuyor.

Başvuru İşlemleri

Aktif Bank, basit bir borç verme kampanyası olarak başladı. Bu kredi kampanyasına katılan kişilerin SMS ile başvuru yapabilmeleri için cep telefonlarına ücretli mesaj göndermeleri gerekmektedir. SMS ile kredi başvurusunda bulunan kişilerin kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazıp 3050 numarasına bu mesajı göndermeleri gerekmektedir. SMS ile başvuru yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde banka şartlarını yerine getiren kişiler için kredi sonucunun çıkması imkânsızdır.

En yakın PTT şubesine giderek nakit avans kampanyasına başvurabilir ve bu bankalardan 5 dakika içerisinde Aktif Bank ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz. PTT üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyada 40.000 TL'ye kadar 36 ay boyunca işlemler gerçekleştiriliyor.