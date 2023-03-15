EYT’lilere bu yıl yapılacak! Deprem gibi sarstı! Para oluk oluk akacak!

Deprem gibi sarstı! Para oluk oluk akacak! EYT’lilere bu yıl yapılacak! 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle uzun yıllardır emeklilik hayali kuran vatandaşlar haklarını elde etti. Diğer emekliler gibi tüm haklara sahip olan EYT'liler, emekli oldukları takdirde belirlenen miktarlarda ödemeler alacaklar.

EYT promosyonu

Öncelikle bankalar tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de promosyon hakkı veriyorlar. Bu promosyon hakkı için EYT'lilerin hangi bankadan maaşlarını alacaklarını seçmeleri gerekiyor. Maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl kalma taahhüdü vererek karşılıksız emekli promosyonlarını almaya hak kazanıyorlar. Bankaların emekli promosyonları maaşlara göre değişiklik gösteriyor. Maaşı en yüksek olan emekli, en fazla promosyonu alabilir.

Bunların yanı sıra, bankalar müşteri toplamak için yarış halindedirler ve emeklilerin maaşlarını taşımaları karşılığında çeşitli kampanyalar yapmaktadırlar. Ayrıca, EYT'lilere özel kampanya yapan bankalar da bulunmaktadır. Sigorta prim borçlarını ödemeleri için EYT'lilere sıfır faizli ve uygun geri ödeme koşullarıyla sigorta prim borcu kapatma kredisi veren bankalar da mevcut.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar da bayram ikramiyesi almaya hak kazanırlar. Devlet tarafından her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, EYT kapsamında emekli olanlar için de geçerlidir. Geçen yıl 1.100 TL olan bayram ikramiyesinin bu sene minimum 1.420 TL civarı olacağı düşünülüyor ve bu da EYT'li emekliler için 2.840 TL anlamına gelir. EYT'li emekliler, Mart ayında başvurularını yapabilirler ve Nisan ayında ilk maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de alabilir.

Ayrıca Temmuz ayında beklenen memur ve emekli zammı da hesaba katılacak olursa, EYT'li emekliler büyük bir mutluluk yaşayacaklar. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olarak açıklandı, Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 3,15 oldu ve bu da Temmuz ayında yaklaşık yüzde 30 civarında bir zam bekleniyor demektir.

haber24.com özel haber